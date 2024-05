Roland Garros - Sinner in campo lunedì contro Eubanks

Il sorteggio del Roland Garros consente a tutti di comporre un epitaffio preventivo di Rafael Nadal al Roland Garros: giocherà al primo turno contro Zverev, il tennista più in forma del momento. Insomma, miracoli a parte, gli resta un ultima partita sulla terra rossa di casa sua. ilnapolista

Smaltiti i problemi all'anca patiti a Montecarlo e Madrid, che gli hanno fatto saltare Roma, Jannik Sinner è pronto a giocare a il Roland Garros e a lanciare il suo attacco per il ruolo di numero uno al mondo. Sinner scavalcherebbe così Novak Djokovic in testa alla classifica e arriverebbe per la prima volta nella storia davanti a tutti nel seeding.

liberoquotidiano