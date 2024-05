Roland Garros - Sinner | Anca non preoccupa ma non sono al 100%

(Di venerdì 24 maggio 2024) (Adnkronos) – Jannikin campo al2024, al via domenica, anche se non al top. L’azzurro, numero 2 del mondo, lunedì 27 maggio debutterà nel torneo di Parigi. Il 22enne altoatesino torna in campo dopo lo stop per il problema all’che l’ha costretto a saltare gli Internazionali d’Italia. “L’non mi. Gli ultimi teststati positivi, midetto che avrei giocato solo a queste condizioni. Non è la preparazione Slam a cuiabituato, spero che il primo turno possa aiutarmi a trovare il ritmo, ma sarà ancora più importante l’aspetto mentale, accettare quello che potrà succedere in campo”, dice il campione dell’Australian Open.spiega anche cosa l’ha portato a decidere di scendere in campo: “qui perché è un torneo importante, perché sto cercando di imparare anno dopo anno come giocare meglio sulla terra battuta. Poi potrebbe essere importante anche perché ci saranno le Olimpiadi sul rosso.

È ottimista ma con cautela Jannik Sinner, a due giorni dalla prima sfida del Roland Garros dopo l'infortunio di Madrid e il forfait di Roma. Il 22enne azzurro con una buona dose di realismo mette subito in chiaro: «L'anca non mi preoccupa, la condizione non è al 100%, ma non aspettatevi miracoli».

Fiducia e consapevolezza. Si potrebbero riassumere in queste due parole le sensazioni e lo stato d'animo di Jannik Sinner a due giorni dall'inzio del Roland Garros. "Non sono al 100% ma non posso pretendere magie da me stesso.

