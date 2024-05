Roland Garros - Sinner | Anca non preoccupa ma non sono al 100%

È ottimista ma con cautela Jannik Sinner, a due giorni dalla prima sfida del Roland Garros dopo l’infortunio di Madrid e il forfait di Roma. Il 22enne azzurro con una buona dose di realismo mette subito in chiaro: «L’anca non mi preoccupa, la condizione non è al 100%, ma non aspettatevi miracoli».

open.online

(Adnkronos) – Jannik Sinner in campo al Roland Garros 2024, al via domenica, anche se non al top. L'azzurro, numero 2 del mondo, lunedì 27 maggio debutterà nel torneo di Parigi. Il 22enne altoatesino torna in campo dopo lo stop per il problema all'anca che l'ha costretto a saltare gli Internazionali d'Italia.

periodicodaily