Roland Garros 2024 - Sinner | Gioco perché è un torneo important - sono fiducioso

(Di venerdì 24 maggio 2024) “Non ho più preoccupazioni per l’anca. Ho deciso di giocareilè une. Quest’anno avremo anche le Olimpiadi sulla terra battuta. Potrebbe essere moltoe per me, è un Grande Slam, dunque voglio esserci, se il mio corpo me lo permette”. Lo ha detto Jannikin conferenza stampa a Parigi a pochi giorni dal via del, al quale ha deciso di partecipare dopo gli ultimi allenamenti: “Ho provato degli scambi negli ultimi tre giorni,che andrà sempre meglio ogni giorno. So di poter giocare un buon tennis, anche nella forma fisica in cui mi trovo. La condizione fisica non è al 100%, è chiaro, ma non possiamo fare magie”. Sul suo stato di forma: “felice di essere qui. Non è stato un periodo facile per me, non giocare Roma, che è undavvero speciale. La partita del primo turno sarà molto dura. La cosa piùi prossimi due giorni di allenamenti, sperando di trovare un buon ritmo e poi vedremo cosa potrò fare.