Roland Garros 2024 - Sinner è pronto a giocare | L’anca non mi preoccupa Il torneo è importante

(Di venerdì 24 maggio 2024) Parigi, 24 maggio– Jannikin campo al, al via domenica, anche se non al top. L’azzurro, numero 2 del mondo, lunedì 27 maggio debutterà neldi Parigi. Il 22enne altoatesino torna in campo dopo lo stop per il problema alche l’ha costretto a saltare gli Internazionali d’Italia. “non mi. Gli ultimi test sono stati positivi, mi sono detto che avrei giocato solo a queste condizioni. Non è la preparazione Slam a cui sono abituato, spero che il primo turno possa aiutarmi a trovare il ritmo, ma sarà ancora piùl’aspetto mentale, accettare quello che potrà succedere in campo”, dice il campione dell’Australian Open.spiega anche cosa l’ha portato a decidere di scendere in campo: “Sono qui perché è un, perché sto cercando di imparare anno dopo anno comemeglio sulla terra battuta. Poi potrebbe essereanche perché ci saranno le Olimpiadi sul rosso.

Il tabellone principale femminile del Roland Garros2024, in programma dal 26 maggio al 9 giugno sulla terra rossa di Parigi. Iga Swiatek cerca il poker nella capitale francese dopo aver trionfato in tre delle ultime quattro edizioni del torneo. sportface

Il tabellone principale maschile del Roland Garros2024, in programma dal 26 maggio al 9 giugno sulla terra rossa di Parigi. Novak Djokovic e Jannik Sinner sono i primi due favoriti in ordine di classifica in questo secondo Slam stagionale. sportface

Tennis, Roland Garros, Sinner: "Sono pronto, l'anca non mi preoccupa" - Tennis, roland Garros, Sinner: "Sono pronto, l'anca non mi preoccupa" - E' fiducioso, Jannik Sinner, in vista della sua quinta partecipazione al roland Garros, secondo appuntamento del Grande Slam di tennis, in programma da domenica. "Sono pronto, l’anca non mi preoccupa" ... primapaginanews

Alcaraz svela il messaggio bellissimo inviato a Sinner nel momento più difficile: non era tenuto - Alcaraz svela il messaggio bellissimo inviato a Sinner nel momento più difficile: non era tenuto - Dopo aver saputo dell'infortunio di Sinner, Alcaraz gli ha fatto sentire la sua vicinanza con un messaggio: "Gli auguro solo il meglio durante questi ... fanpage

Cosa cambia per Sinner con l’eliminazione di Djokovic a Ginevra: le combinazioni per il n.1 al Roland Garros - Cosa cambia per Sinner con l’eliminazione di Djokovic a Ginevra: le combinazioni per il n.1 al roland Garros - Novak Djokovic è stato sconfitto dal ceco Tomas Machac nella semifinale del torneo ATP 250 di Ginevra. Il fuoriclasse serbo ha cercato di recuperare la ... oasport