Roland Garros 2024 - Alcaraz | In allenamento non sento dolore Nadal? Non volevo sfidarlo al primo turno

(Di venerdì 24 maggio 2024) Carlosè intervenuto in conferenza stampa in vista del, spiegando ciò che si aspetta dal torneo: “Arrivo qui con meno partite di quante avrei voluto. Mimeglio, dopo ognimiglioro e riesco a colpire senza. Abbiamo fatto un ottimo lavoro per recuperare dall’infortunio, aumentando gradualmente l’intensità: non vedo l’ora di scendere in campo. Mifiducioso, non credo che avrò bisogno di tante partite per arrivare al 100%“. Lo spagnolo ha poi parlato della ‘Last Dance’ del suo connazionale Rafa: “Sinceramente sono contento di non giocare contro di lui al. A un certo punto c’era il 50% di probabilità e ho detto grazie che sia finito contro Zverev. So che è un torneo speciale per lui ed è un peccato che lo giochi per l’ultima volta. So che tutto ha una fine, ma mi spiace vederlo ritirarsi“. Infine, sugli altri rivali in tabellone: “Sinner sta vivendo una stagione fantastica e, per come la vedo io, non conta che sia reduce da un infortunio perché è in grado di giocare ad alto livello per vincere.