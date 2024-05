Rokas - esce l’Ep ‘Ci sono dei bambini’ | in estate sarà al Valley Festival

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di venerdì 24 maggio 2024) Continua il viaggio musicale del cantautoreche dopo il successo di ‘Scusami’ ha deciso di pubblicaredal titolo “Cidei bambini”. Vediamo insieme chi è l’artista e di cosa parla nei suoi brani. Cidei bambini,didisponibile su tutte le piattaforme digitali Alberto Sanlazzaro, conosciuto con il nome d’arte di, ha deciso di pubblicare il suo Ep “Cidei bambini“, fuori oggi (venerdì 24 maggio 2024) per Digitale 2000 su tutte le piattaforme digitali. Si tratta di un progetto discografico che prevede tre tracce di cui due inedite (“Se cado giù” e “Paura di non farcela”). Ognuna racconta la sua personalissima storia, tra paure e nuove consapevolezze, con l’obiettivo di coinvolgere emotivamente l’ascoltatore e spingerlo a trovare la propria voce per il cambiamento. Come spiegato da: “Si chiama “Cidei bambini” perché spesso non ci accorgiamo che le nostre azioni hanno un impatto, come quando tra adulti si rompe quel vetro e non si tiene più conto di chi si ha intorno, utilizzando un linguaggio o comportamenti che posfare male.