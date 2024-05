Roberto Tricarico Alleanza Verdi Sinistra | Per vincere occorre marcare le differenze dal centrodestra e credere nei giovani

(Di venerdì 24 maggio 2024) A margine di un’iniziativa sull’Intelligenza artificiale intitolata “Democrazia digitale, promossa a Torino da, con gli interventi diPlacido e Sergio Bellucci, abbiamo posto alcune domande al capolista a Torino. Cosa l’ha spinta in questo nuovo impegno elettorale? In realtà non ho mai smesso di partecipare al dibattito pubblico e incontrare tante persone , scrivendo anche per un importante quotidiano torinese. Devo dire che in parte mi hanno spinto tanti cittadini che, spesso in assenza di punti riferimento, hanno continuano a chiamarmi per una miriade di questioni e difficoltà burocratiche (dalla domanda di casa popolare, un problema con l’anagrafe, un passaporto..). E cos’altro l’ha motivata a candidarsi? Tra i temi che più mi hanno toccato e convinto vi è quello drammatico della sanità.

Le Lucido Sottile incatenate a Cagliari per ricordare Ilaria Salis legata mani e piedi durante il processo a Budapest - Le Lucido Sottile incatenate a Cagliari per ricordare Ilaria Salis legata mani e piedi durante il processo a Budapest - Cagliari In città per la campagna elettorale di Ilaria Salis candidata alle elezioni europee dell'8 e 9 maggio con alleanza Verdi Sinistra il padre roberto, cagliaritano emigrato in Lombardia e il dep ... lanuovasardegna

Ilaria Salis candidata, le Lucido Sottile incatenate raccontano la sua prigionia: all’happening a Cagliari anche il padre dell’attivista Roberto - Ilaria Salis candidata, le Lucido Sottile incatenate raccontano la sua prigionia: all’happening a Cagliari anche il padre dell’attivista roberto - Cagliari roberto Salis, cagliaritano doc poi emigrato in Lombardia, non è candidato alle Europee, ma la campagna elettorale, come in questi giorni in Sardegna, continuerà a farla fino ai primi di giug ... informazione

Armi, il «no» di Roma alla svolta Nato anti Putin: «Serve maggiore prudenza» - Armi, il «no» di Roma alla svolta Nato anti Putin: «Serve maggiore prudenza» - Meloni dopo le parole sugli obiettivi russi:«Non so perché il segretario Stoltenberg dica una cosa del genere». Sulla stessa linea i ministri Crosetto, Tajani e Salvini ... corriere