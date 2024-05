Ritiro Djokovic - annuncio ufficiale | tifosi a bocca aperta

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di venerdì 24 maggio 2024)a sorpresa del campionissimo serbo che ha detto la verità su quello che sarà il suo futuro. Ecco le sue parole.Novakè atteso dal Roland Garros ma prima ha deciso di giocare il Masters 250 a Ginevra. Una decisione inaspettata per tutti, soprattutto perché il serbo non sembra stia attraversando il suo miglior momento di forma. L’età avanza per tutti e anche lui adesso pensa ovviamente soprattutto a quando arriverà la data del. Normale, logico.(Lapresse) – Ilveggente.itNon è facile per gli atleti che legano la propria vita a questo sport, o a qualsiasi sport, dover lasciare. Lo abbiamo visto con Federer e lo stiamo vedendo anche con Nadal. Che sta facendo il giro del Mondo quasi per congedarsi da tutti queiche lo hanno amato nel corso di questi anni. Insomma, anche per Nole la fine non è poi così lontana visti gli anni.