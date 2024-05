Rischio disinformazione sulle elezioni - la Farnesina in campo

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 24 maggio 2024) Roma, 24 maggio 2024 – Laè un problema serio per le democrazie. “Le crisi e i drammatici conflitti mondiali in corso – ha osservato il ministro Antonio Tajani in una intervista al nostro giornale – alimentano una pericolosa guerra ibrida con un potenziale disorientamento e una conseguente sfiducia nelle istituzioni e una relativa disaffezione al voto e alla partecipazione democratica. Guardiamo a quello che sta facendo la Russia per destabilizzare l’Europa mentre è impegnata nella sua guerra in Ucraina”. “Da parte russa – ha aggiunto Tajani a Tg Com24 – c'è un'azione diche sarà più forte durante la campagna elettorale". Per evitarlo serve l’impegno di tutti i paesi democratici. “Stiamo vivendo un confronto tra democrazie e autocrazie. Le autocrazie – ha detto Tajani lo scorso 17 aprile al G7 di Capri firmando un memorandum d’intesa con gli Stati Uniti per il contrasto allae alla manipolazione informativa straniera – non hanno bisogno di convocaree influenzare i loro cittadini, perché impongono la verità del loro regime.