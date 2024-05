Rino Gaetano Day 2024 torna a Roma con la tribute band - Galeff - Artù

Leggi tutta la notizia su spettacolo.eu

(Di venerdì 24 maggio 2024) IlDaycon un evento a ingresso gratuito, tante ore di musica con laufficiale,i,e tanti altricome ogni anno ilDay, la manifestazione nazionale in ricordo dell’amato cantautore, nel giorno in cui ricorre il quarantatreesimo anniversario della sua scomparsa. La quattordicesima edizione si terrà domenica 2 giugno a– la città in cui è vissuto e cresciuto artisticamente – a Testaccio Estate – Città dell’Altra Economia. Sarà un percorso tra immagini, ricordi, emozioni e canzoni, per celebrare uno degli artisti più significativi del nostro paese, che troppo presto ci ha lasciato, capace di dar vita a canzoni indimenticabili e attualissime, traboccanti di ideali e di ironia. La commemorazione aè organizzata sin dal 2011 da Anna e Alessandro(sorella e nipote del grande artista) ed è accompagnata da una notevole partecipazione di cittadini provenienti da tutto il territorio nazionale, con migliaia di spettatori in ogni edizione, in un clima di grande commozione ed entusiasmo.