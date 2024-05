Rinnovo Lautaro | Vale Mbappé o Haaland Ecco la prima grana Oaktree

(Di venerdì 24 maggio 2024) Si complica ildiMartinez con l’Inter perché il suo agente ha richieste elevate per la firma Si complica ildiMartinez con l’Inter perché il suo agente ha richieste elevate per la firma. «» ha detto in una recente intervista e infatti chiede almeno 10 milioni a .

Rinnovo Lautaro, ecco le ultime per quanto riguarda il rinnovo di contratto tra l’attaccante argentino e la società nerazzurra Con l’approdo del fondo Oaktree al comando del club, ci si domandava quale fosse la visione del calciomercato Inter in merito alla trattativa per il rinnovo di contratto di Lautaro Martinez. calcionews24

Calciomercato - Milan, Pioli ai saluti. Atalanta: Lookman ora vale 50 milioni, c'è il Barcellona. Lautaro quando rinnova - Calciomercato - Milan, Pioli ai saluti. Atalanta: Lookman ora vale 50 milioni, c'è il Barcellona. lautaro quando rinnova - CALCIOMERCATO - Siamo giunti alla 38a e ultima giornata di campionato, ma la testa di tanti tifosi è già proiettata in avanti, a quel che sarà la prossima stagi ... eurosport

Prima TS - Il rinnovo di Lautaro prima grana Oaktree. Per il fondo Usa subito un caso spinoso - Prima TS - Il rinnovo di lautaro prima grana Oaktree. Per il fondo Usa subito un caso spinoso - Spazio all'Inter e al rinnovo di lautaro sulla prima pagina di Tuttosport di oggi, venerdì 24 maggio. "Il rinnovo di lautaro prima grana Oaktree. Camano: 'Vale ... fcinternews

Inter-Lautaro, è ora di uscire allo scoperto: narrazione e realtà non coincidono, prossimo incontro decisivo - Inter-lautaro, è ora di uscire allo scoperto: narrazione e realtà non coincidono, prossimo incontro decisivo - Narrazione e realtà dei fatti non coincidono fino in fondo e così la questione lautaro Martinez, anche per via delle numerose uscite pubbliche da parte del suo. calciomercato