Fine vita, Martina Oppelli: “La mia non è una scelta di disperazione ma d’amore verso la vita che ho avuto” - Fine vita, Martina Oppelli: “La mia non è una scelta di disperazione ma d’amore verso la vita che ho avuto” - "Convivo con questi sintomi da un quarto di secolo e l’ho sempre fatto con dignità. Ma sono arrivata a un punto in cui il dolore è devastante" ... ilfattoquotidiano

Anelli: Renzi, ‘profondo cordoglio’ - Anelli: Renzi, ‘profondo cordoglio’ - Roma, 24 mag (Adnkronos) – “Profondo cordoglio per la scomparsa del rettore dell’Università Cattolica di Milano Franco Anelli. Alla sua famiglia, ai suoi amici, ai suoi colleghi e studenti le più ... ilsannioquotidiano

Rilegno, riciclo imballaggi di legno sfiora il 65% - rilegno, riciclo imballaggi di legno sfiora il 65% - La rigenerazione e il riutilizzo degli imballaggi in legno è sempre stata considerata un’attività strategica da rilegno ed è una pratica diffusa tra le imprese consorziate ... adnkronos