Rifiuti - sequestro ingente nel Napoletano | 37 i verbali elevati

L'ultimo episodio è avvenuto l'altra sera: gli agenti di polizia municipale dell'unità operativa attività produttive, ambiente ed ecologia – coordinati dalla sottotenente Giuliana Lorenzi, agli ordini del dirigente Gennaro Russo – hanno avvistato, nel corso delle perlustrazioni straordinarie richieste dall'amministrazione comunale guidata dal sindaco Luigi Mennella e dall'assessore Antonio Ramondo, un motocarro carico di. Dai controlli di routine, non solo è emerso che il conducente era sprovvisto di patente (mai conseguita), ma è apparso chiaro che il trasporto era privo di qualsiasi tipo di autorizzazione. Immediatamente è scattato ildel motocarro e del relativo contenuto (pericolosi e non, speciali e non: tra l'altro scarti di edilizia, tubi, cavi elettrici). Il conducente, un uomo di Torre del Greco di 49 anni, è stato denunciato all'autorità giudiziaria per possesso illecito die detenzione di materiale di scarto, oltre che per detenzione di strumenti atti allo scasso e rinvenuti durante i controlli.

