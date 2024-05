Rieti-Fortitudo Bologna oggi in tv | programma - orario e diretta gara-3 semifinale playoff Serie A2 2023 2024 basket

(Di venerdì 24 maggio 2024) Il, l’e come vedere in, sfida valida come-3 delle semifinali deidellaA2di. Cambio di campo per unache, nelle prime due partite, ha visto dominare gli uomini di coach Caja: Aradori e compagni, infatti, sono stati in grado di mantenere il fattore campo conquistando due belle vittorie con vantaggi abbondantemente in doppia cifra, portando lasul 2-0. Prestazioni che mettono lanella posizione di poter godere di tre match point per chiudere lae accedere alla finale, mentreè attesa alla reazione davanti al proprio pubblico per provare a rimanere ancora in corsa. La palla a due è fissata alle ore 21:00 di venerdì 24 maggio. Di seguito, le informazioni per seguire in, valida per idiA2di. SEGUI LATESTUALE IL CALENDARIO DEITABELLONE E ACCOPPIAMENTISTREAMING E TV – La partita sarà visibile instreaming e in esclusiva sulla piattaforma ufficiale della lega, raggiungibile dal seguente link, previa attivazione dell’abbonamento.

