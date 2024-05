Rider pestato selvaggiamente da baby gang Senza alcun motivo Città sempre più violente e fuori controllo VIDEO

(Di venerdì 24 maggio 2024) Il problema delleformate, nella maggior parte dei casi, da giovani immigrati di seconda o terza generazione sta diventandopiù serio. Si moltiplicano gli episodi in cui gruppi di ragazzini si abbandonano a violenze spesso gratuite o ad aggressioni verso i loro coetanei e non solo. L’ultimo fattaccio è avvenuto nel centro di Brescia, in Piazza Vittoria, presumibilmente martedì scorso. La pagina social Welcome to Favelas ha pubblicato unin cui si vedonoi ragazzi mentre aggrediscono,a ragione apparente, uncolpevole solo di fare il suo lavoro. Nelle immagini si vede la vittima gettata a terra accanto alla sua bicicletta, mentre i suoi aguzzini lo colpiscono con calci violenti. (continua dopo il) Brescia,picchiato da unamultietnica pic.twitter.com/HHLhEipx5C — Francesca Totolo (@fratotolo2) May 22, 2024 > Due persone sono accorse coraggiosamente in difesa del povero fattorino, ma sono state anch’esse aggredite e malmenate dal gruppo di ragazzini.

‘Violence by car’: Mel Gibson and the bloody birth of Mad Max - ‘Violence by car’: Mel Gibson and the bloody birth of Mad Max - Decades before Furiosa, director George Miller broke laws – and limbs – in pursuit of action movie perfection. How did he emerge unscathed telegraph.co.uk

Rider aggredito da una baby gang a Brescia, calci e pugni al passante che lo stava aiutando: accusa di Salvini - Rider aggredito da una baby gang a Brescia, calci e pugni al passante che lo stava aiutando: accusa di Salvini - Sta facendo il giro del web il video di un rider aggredito e preso a calci da una baby gang nei giorni scorsi a Brescia, nella centralissima Piazza Vittoria. Le immagini sono state rilanciate anche ... notizie.virgilio

Brescia, baby gang accerchia e picchia un rider. Il video dell'aggressione - Brescia, baby gang accerchia e picchia un rider. Il video dell'aggressione - Sta facendo il giro del web il video di un rider preso a calci da un gruppo di ragazzini nei giorni scorsi a Brescia, nella zona della ... notizie.tiscali