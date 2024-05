Ricerca - produrre acciaio con l’elettricità | rivoluzione verde di uno spin-off del MIT

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di venerdì 24 maggio 2024)l’con: ladi Boston Metal, uno-off del MIT, sta commercializzando un innovativo metodo pere altri metalli, contribuendo così a ripulire una delle industrie più inquinanti al mondo. L’, materiale indispensabile per la vita moderna, è utilizzato in grattacieli, automobili, aeroplani, ponti e molti altri settori. Tuttavia, la sua produzione è estremamente dannosa per l’ambiente. Il metodo tradizionale di produzione dell’comporta l’estrazione del minerale di ferro, seguito dalla sua riduzione in un altoforno attraverso l’uso di carbone. Successivamente, viene utilizzato un forno a ossigeno per eliminare il carbonio in eccesso e altre impurità. Questo processo è responsabile del 7-9% delle emissioni globali di gas serra, rendendo l’industria siderurgica una delle più inquinanti al mondo. Boston Metal sta cercando di rivoluzionare l’industria siderurgica con un processo elettrochimico chiamato elettrolisi dell’ossido fuso (MOE).