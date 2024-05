Ricchi e Poveri | Rinati grazie alla Gen Z Il concerto per Forza Italia? Ci esibiamo per tutti - la politica non ci interessa

(Di venerdì 24 maggio 2024) Angela Brambati e Angelo Sotgiu sono diventati degli idoli dei giovani e ora presentato il loro pezzo per l'estate, Aria. «La chiave per essere capiti dai giovani è la semplicità». E «l'anima bambina».

I Ricchi e poveri hanno sfruttato al meglio la partecipazione a Sanremo 2024 con Ma non tutta la vita, diventata virale. I due cantanti si godono il successo anche tra i giovanissimi.Continua a leggere . fanpage

"Aria" di festa e leggerezza nel nuovo brano dei Ricchi e Poveri - "Aria" di festa e leggerezza nel nuovo brano dei ricchi e Poveri - Milano, 24 mag. (askanews) - C'è "Aria" di festa e tanta leggerezza nel nuovo singolo dei ricchi e Poveri. Una metafora della volatilità ... stream24.ilsole24ore

Show di Tajani coi Ricchi e Poveri: “Questo è il made in Italy” - Show di Tajani coi ricchi e Poveri: “Questo è il made in Italy” - Campagna elettorale Europee, lo show di Tajani coi ricchi e Poveri: "Questo è il made in Italy". Su "Mamma Maria" Casellati e Barelli si scatenano. corrierenazionale

I Ricchi e Poveri lanciano il nuovo tormentone estivo e Angela si commuove: il video - I ricchi e Poveri lanciano il nuovo tormentone estivo e Angela si commuove: il video - La rinascita a Sanremo dopo 32 anni di assenza: “Non avevamo manager né casa discografica'. Ora in Tour perché 'La nostra valigia è sempre pronta'. spettacoli.tiscali