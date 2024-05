Riapre al pubblico una delle oasi naturali più belle del Lazio | acqua cristallina e scorci mozzafiato | Date e orari 2024

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 24 maggio 2024) Tutto pronto per la stagione estiva nel. Come sempre ogni anno c’è attesa per conoscere glie ledi apertura di alcune aree che restano chiuse per il resto dell’anno. Ne è un esempio questa incantevole zona situata sul litorale romano: scopriamo insiemedi apertura. E’ unapiùdel: la riconoscete? – (ilcorrieredellacitta.com)Siamo ormai alle porte dell’estate e, nonostante qualche strascico del maltempo, la bella stagione si prepara a prendersi la scena. Nelil turismo balneare rappresenta uno dei punti di forza dell’economia Regionale considerando le tante località balneari di forte richiamo: dalla costa a nord di Roma, famosa per la movida, scendendo verso sud verso le incantevoli località della provincia di Latina, da Sabaudia fino a Sperlonga, passando per il Circeo (ma anche Formia, Terracina, Gaeta, insomma c’è solo l’imbarazzo della scelta).