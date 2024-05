(Di venerdì 24 maggio 2024) Vladimritorna a compiere passi in favore di unil, nonostante le sue truppe stiano continuando ad avanzare in territorio ucraino, ma dall’permane unche sa di imbarazzo. Secondo quanto riporta, che cita quattro fonti russe che hanno familiarità con le discussioni nell’entourage di, il leader russo ha espresso “frustrazione” a un piccolo gruppo di consiglieri per quelli che considera tentativi sostenuti dall’di ostacolare i negoziati e la decisione del presidente ucraino Volodymyr Zelensky di escludere i colloqui. Il riferimento è alle sue dichiarazioni pubbliche del 17 maggio, durante l’ultimo viaggio in Cina, nelle quali, parlando con i giornalisti, aveva detto di essere disposto a discutere dellain Ucraina sulle basi della bozza di accordo di Istanbul del marzo 2022. Un accordo, ha poi sostenuto, che era praticamente fatto e che è stato poi sabotato dall’ingerenza occidentale nei piani ucraini.

