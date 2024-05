Restituite i soldi spariti per la truffa | ma la banca se ne infischia Correntista beffata due volte

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 24 maggio 2024) Milano, 24 maggio 2024 – Laè scattata con un sms, contenente un link-trappola, ed è proseguita con la telefonata di un falso operatorerio dal numero verde, clonato, dell’istituto di credito. Approfittando della sua buona fede, hanno indotto la68enne a compiere operazioni che nell’aprile 2022 hanno svuotato il suo conto corrente, con un bonifico di 29.547 euro con la causale "acquisto immobile" fatto a sua insaputa.finiti, quindi, nelle tasche deitori. Un raggiro, nella forma più diffusa, sfociato in un ricorso davanti all’Arbitrorio Finanziario (Abf) di Milano, organo istituito dallad’Italia per dirimere le controversie fra istituti di credito e clienti, basato sul fatto che l’istituto di credito "non ha dotato i propri sistemi di home banking di un “sistema di autenticazione forte" necessario per garantire la protezione dei dati e prevenire truffe.