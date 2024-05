REPUBBLICA – Valzer di panchine in Serie A | Gasperini tentato dal Napoli - due alternative alla finestra

(Di venerdì 24 maggio 2024)dall’offerta del, ma a Bergamo sono sicuri che resterà: le ultime notizie sul mercato degli allenatori diA. NOTIZIE CALCIO. Il calciomercato degli allenatori continua a tenere banco nel mondo del calcio italiano, con, Sarri e De Zerbi al centro delle voci e delle speculazioni. L’edizione odierna de Laoffre uno sguardo approfondito sulle ultime mosse e sulle possibili evoluzioni del mercato degli allenatori inA. In un periodo di incertezza e tensione,sembra essere al centro di un vero e proprio dilemma trae Atalanta. Secondo quanto riportato, l’offerta dello alletta, ma l’Atalanta non sembra intenzionata a lasciarlo andare facilmente. A Bergamo, si sostiene che il cuore potrebbe avere la meglio sulla ragione, ma al momento nulla è ancora deciso definitivamente. “vive ore tormentate, l’offerta dello tenta: De Laurentiis aspetta, l’Atalanta anche, è l’eterna lotta tra cuore e ragione.

De Laurentiis insidiato da un’altra squadra di Serie A per il suo pupillo: le ultime news rischiano di far saltare l’affare. Nelle ultime ore sono state rese note alcune notizie che hanno riguardato i principali club di Serie A. spazionapoli

La pessima stagione del Napoli avrà anche ripercussioni sulla prossima. Infatti il club partenopeo adesso è aritmeticamente certo di non poter più chiudere tra le prime otto di questo campionato. Il che non ancora esclude la possibile qualificazione alla prossima Conference League visto che, qualora la Fiorentina dovesse vincere la finale di Conference League da ottava in Serie A, la nona del campionato andrebbe a giocare in Europa il prossimo anno. sportface

CAGLIARI - E' già toto allenatori: Juric, Baroni e Nicola in lizza, quattro calciatori in partenza e tanti dubbi - CAGLIARI - E' già toto allenatori: Juric, Baroni e Nicola in lizza, quattro calciatori in partenza e tanti dubbi - Il Cagliari si prepara al dopo Ranieri. E non sarà facile. Cosa accadrà adesso è la domanda che si stanno facendo non solo i tifosi, ma anche i vertici del club. Lo striscione della curva e i primi fi ... napolimagazine

Kvaratskhelia e Di Lorenzo via: al Napoli oltre 100 milioni - Kvaratskhelia e Di Lorenzo via: al napoli oltre 100 milioni - Inizia il nuovo corso del napoli con Manna a capo del mercato: in attesa di scegliere il prossimo allenatore, diversi big potrebbe salutare ... calciomercato

