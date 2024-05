Repubblica di Venezia tra ‘500 e ‘600 - focus su carte di famiglie e archivio del Castello di Thiene

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 24 maggio 2024) Roma, 24 mag. - (Adnkronos) - I numerosi archivi privati di famiglia delle dimore nobiliari venete costituiscono una fonte importante per la storia del territorio, soprattutto in relazione con ladi. Uno dei più significativi del Veneto è quello deldi, che testimonia dall'XI al XX secolo le vicende di quattro illustrinobiliari venete: i Porto, i Colleoni, ie i Capra, committenti di Palladio e Veronese. L'AssociazionediEts, che lavora per la promozione, valorizzazione e divulgazione dell', si è adoperata per finanziare il convegnodi famiglia nelladitrache oggi vedrà riuniti storici delle Università di Veneto, Friuli-Giulia e Trento, oltre al Cnr, che studiano gli archivi privati e in particolare quelli nobiliari durante la prima età moderna. "Abbiamo riunito storiche e storici di vari dipartimenti universitari – spiega Andrea Savio, docente del dipartimento DissGeA dell‘Università di Padova – per presentare lo status quo archivistico relativo alla vita nobiliare della prima età moderna ().