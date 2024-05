Regolamento Finale Roma-Fiorentina | cosa succede in caso di pareggio in Coppa Italia femminile 2023 2024

Alle 21:30 di oggi, venerdì 24 maggio, Roma e Fiorentina scenderanno in campo in occasione della finale di Coppa Italia femminile 2023/2024 nella cornice dello stadio ‘Dino Manuzzi’ di Cesena, dove le giallorosse puntano l’abbinamento Scudetto-Coppa Italia, mentre le viola inseguono un trofeo che manca a Firenze da sei anni. sportface

Chiusa la prima giornata di Coppa del Mondo di canottaggio a Lucerna, in Svizzera. L’Italia colleziona subito una finale nelle specialità non olimpiche ed un’altra nel paracanottaggio. SPECIALITÁ OLIMPICHE Niels Torre abdica nei quarti di finale del singolo: quarto posto per lui in 7’06”24 a poco più di un secondo dalla terza piazza dopo essersi qualificato al secondo posto nelle batterie alle spalle del tedesco Oliver Zeidler con un tempo di quasi tre secondi più basso, per lui sarà soltanto finale C.

oasport