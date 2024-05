Regno Unito | studioso - settore tech globale radicalmente trasformato da influenza cinese

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 24 maggio 2024) Londra, 24 mag – (Xinhua) – “Alcuni settori si stanno trasformandograzie all’, primo fra tutti iltecnologico”, ha dichiarato Julian Birkinshaw, vice preside della London Business School (LBS). “La Cina e’ ora innegabilmente il leader mondiale dei veicoli elettrici e sta crescendo rapidamente nella produzione di batterie”, ha dichiarato Birkinshaw, insieme a Guo Wei, presidente di Digital China, in una recente intervista a Xinhua. Lo sviluppo digitale della Cina ha cercato di rimanere all’avanguardia delle ultime tecnologie e questo sforzo ha contribuito ad alimentare i cicli di innovazione”, ha dichiarato il vice preside. Spiegando il motivo per cui la trasformazione di Digital China e’ stata inclusa nell’inventario di casi della LBS, Birkinshaw ha sottolineato la competenza delle aziende cinesi nel far progredire l’intelligenza artificiale, nello sfruttare la tecnologia e nell’integrarla in prodotti e servizi.