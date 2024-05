Regeni - l’amico De Lellis | Mi interrogò la polizia egizian - volevano informazioni sulla sua attività Non sembrava lo stessero cercando

(Di venerdì 24 maggio 2024) “Quelle che mi furono rivolte dallaa non erano domande di persone che cercavano uno scomparso“. A denunciarlo è Francesco De, ricercatore a amico di Giulio, sentito come teste a Roma, nel corso della nuova udienza del processo sul sequestro, le torture e l’omicidio del giovane ricercatore friulano, per il quale sono imputati quattro 007i, Usham Helmi, il generale Sabir Tariq e i colonnelli Athar Kamel Mohamed Ibrahim, e Magdi Ibrahim Abdelal Sharif (accusati del reato di sequestro di persona pluriaggravato, mentre al solo Sharif sono contestati anche i reati di concorso in lesioni personali aggravate e di concorso in omicidio aggravato, ndr). Desi trovava al Cairo per svolgere un dottorato di ricerca, nei giorni in cuivenne rapito il 25 gennaio 2016 e poi ritrovato senza vita, con visibili segni di tortura, il 3 febbraio seguente, lungo la strada tra la capitalea e Alessandria.

Regeni, i testimoni: “Giulio fotografato da una donna con velo a una riunione sindacale, era turbato. La ritenevamo un’informatrice” - regeni, i testimoni: “Giulio fotografato da una donna con velo a una riunione sindacale, era turbato. La ritenevamo un’informatrice” - A fotografare regeni era stata una donna che "appariva un pochino fuori contesto per l'abbigliamento indossato" e regeni "era rimasto turbato" ... ilfattoquotidiano

Processo per la morte di Giulio Regeni - Processo per la morte di Giulio regeni - Intervento di Mariano Giustino a Radio Blu per un analisi di ciò che accade in Iran dopo la morte di Ebrahim Raisi e sulla faida interna al regime. In studio, Chiara Piacenti. radioradicale

Processo Regeni, la testimonianza: «Giulio fu fotografato da una donna. Rimase turbato» - Processo regeni, la testimonianza: «Giulio fu fotografato da una donna. Rimase turbato» - Nell’udienza numero otto nel dibattimento alla prima corte di Assise per il rapimento e la tortura del giovane di Fiumicello, in cui sono imputati quattro agenti della National Security egiziana, per ... editorialedomani