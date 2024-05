Recupero di 6 antiche chiese pontine | dal ministero in arrivo 7,7 milioni di euro

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di venerdì 24 maggio 2024) Ildella Cultura ha stanziato 129,3diper l’adeguamento e la messa in sicurezza sismica di 167 luoghi di culto e torri campanili. Questo intervento rientra nell’ambito della linea di azione 1 dell’investimento 2.4 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), dedicata alla sicurezza sismica nei luoghi di culto, al restauro del patrimonio culturale del Fondo Edifici di Culto (FEC) e ai siti di ricovero per le opere d’arte (Recovery Art). Benefici per la Provincia di Latina Quattro città della provincia di Latina riceveranno finanziamenti per un totale di sei edifici di culto. Terracina: Ristrutturazione di San Giovanni e Santa Maria della Neve Terracina è destinataria di oltre 3diper ildelledi San Giovanni e Santa Maria della Neve. In particolare, sono stati stanziati 2,2diper San Giovanni e 900 milaper Santa Maria della Neve.