Ti piacerebbe lavorare nel settore automotive? Se sei un giovane dinamico, curioso e intraprendente ti conviene fare un salto ai Talent Talk (dalle 9 alle 17) in programma al Teatro del Collegio San Carlo alla seconda giornata del Motor Valley Fest, con la testimonianza diretta di chi lavora in Ferrari, Dallara, Ducati, Lamborghini, Energica o chi fa ricerca a Muner. ilrestodelcarlino

ReBuild 2024, Crema (Fondazione Bruno Kessler e Her): "Idrogeno opportunità per l’Italia" - ReBuild 2024, Crema (Fondazione Bruno Kessler e Her): "idrogeno opportunità per l’Italia" - Il direttore del Centro per l'energia sostenibile della Fondazione Bruno Kessler e presidente di Hydrogen Europe Research alla prima giornata di ReBuild 2024: “idrogeno elemento fondante per decarboni ... adnkronos

Ecco perché Stati Uniti, Europa e Cina domineranno la fornitura di idrogeno - Ecco perché Stati Uniti, Europa e Cina domineranno la fornitura di idrogeno - Si prevede che la domanda di tutti i tipi di idrogeno quadruplicherà fino a raggiungere i 390 milioni di tonnellate entro il 2050 ... energiaoltre

Lombardia, arrivano i nuovi treni a idrogeno: come cambia il trasporto regionale - Lombardia, arrivano i nuovi treni a idrogeno: come cambia il trasporto regionale - Grande rinnovamento per quanto riguarda il parco treni in Lombardia e a Milano. Arrivano quelli a idrogeno, ecco la cifra investita ... milano.cityrumors