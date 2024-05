Reali (Isde): "Nuova Ue tuteli bambini, più vulnerabili a inquinamento" - Reali (Isde): "Nuova Ue tuteli bambini, più vulnerabili a inquinamento" - Roma, 24 mag. (Adnkronos Salute) - Cambiamento climatico, inquinamento ambientale, inquinamento da plastica. Tutti e tre questi fenomeni possono ... iltempo

Dai vescovi critiche all’autonomia differenziata: “Rischia di minare il principio di solidarietà” - Dai vescovi critiche all’autonomia differenziata: “Rischia di minare il principio di solidarietà” - Duro affondo della Conferenza episcopale italiana contro il progetto di legge sull’ autonomia differenziata. Mentre alla Camera prosegue l’esame del provvedimento, i vescovi esprimono le loro preoccup ... ilfattoquotidiano

Inquinamento da gas serra e cambiamento climatico Tribunale Internazionale per Diritto del Mare emette la prima advisory opinion - inquinamento da gas serra e cambiamento climatico Tribunale Internazionale per Diritto del Mare emette la prima advisory opinion - “Il Tribunale per il Diritto del Mare riconosce, come già fatto da altri organi internazionali che il cambiamento climatico e le sue cause rappresentano una minaccia per i diritti umani, in quanto ... quotidianosanita