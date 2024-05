(Di venerdì 24 maggio 2024) Roma, 24 mag. (Adnkronos Salute) - Cambiamento climatico,ambientale,da plastica. Tutti e tre questi fenomeni possono essere risolti riducendo "fino a sospendere l'uso dei combustibili fossili, perché questi sono la causa di tutti" questi problemi. "Quello che chiediamo ai politici, rendendoci conto che è una richiesta impegnativa, è di orientare tutte le politiche, mettendo al centro la salute dei più, che sono soprattutto ie le donne in gravidanza. Iin particolare perché sono esposti fin dal concepimento, durante tutto il decorso della gravidanza e poi per tutta la loro vita. A causa del particolato e della crisi climatica aumenta il rischio di nascite pretermine, didi basso peso con maggior rischio di problemi polmonari e cerebrali". Lo ha detto Laura, pediatra di famiglia di Roma, dell'Associazione italiana medici per l'ambiente () e presidente della Società europea dei pediatri e delle cure primarie, partecipando all'evento promosso oggi daItalia, in occasione della 23.

Reali (Isde): "Nuova Ue tuteli bambini, più vulnerabili a inquinamento" - Reali (Isde): "Nuova Ue tuteli bambini, più vulnerabili a inquinamento" - Roma, 24 mag. (Adnkronos Salute) - Cambiamento climatico, inquinamento ambientale, inquinamento da plastica. Tutti e tre questi fenomeni possono ... iltempo

Dai vescovi critiche all’autonomia differenziata: “Rischia di minare il principio di solidarietà” - Dai vescovi critiche all’autonomia differenziata: “Rischia di minare il principio di solidarietà” - Duro affondo della Conferenza episcopale italiana contro il progetto di legge sull’ autonomia differenziata. Mentre alla Camera prosegue l’esame del provvedimento, i vescovi esprimono le loro preoccup ... ilfattoquotidiano

Inquinamento da gas serra e cambiamento climatico Tribunale Internazionale per Diritto del Mare emette la prima advisory opinion - inquinamento da gas serra e cambiamento climatico Tribunale Internazionale per Diritto del Mare emette la prima advisory opinion - “Il Tribunale per il Diritto del Mare riconosce, come già fatto da altri organi internazionali che il cambiamento climatico e le sue cause rappresentano una minaccia per i diritti umani, in quanto ... quotidianosanita