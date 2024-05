Papilloma virus, ok alla legge per le vaccinazione in Puglia: “Colloquio informativo prima di iscrizione a scuola e università” - Papilloma virus, ok alla legge per le vaccinazione in Puglia: “Colloquio informativo prima di iscrizione a scuola e università” - Potenziare la rete informativa in modo da "ridurre i non vaccinati che scelgono il rifiuto in piena consapevolezza" ... ilfattoquotidiano

Reali (Isde): "Nuova Ue tuteli bambini, più vulnerabili a inquinamento" - Reali (Isde): "Nuova Ue tuteli bambini, più vulnerabili a inquinamento" - 'A causa di particolato e crisi climatica aumenta il rischio di nascite pretermine, di bambini di basso peso con maggior rischio di problemi polmonari e cerebrali' ... adnkronos

Medici Isde ai candidati elezioni Ue: "Impegno a politiche per l'ambiente" - Medici Isde ai candidati elezioni Ue: "Impegno a politiche per l'ambiente" - Seguendo i suggerimenti dei ricercatori e degli scienziati che si occupano di salute planetaria, l'Associazione italiana medici per l'ambiente (Isde Italia) chiede ai candidati e alle candidate alle e ... adnkronos