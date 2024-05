Rea - cade dal trabattello sul balcone e picchia la testa | è grave

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 24 maggio 2024) Rea (Pavia) –dalla: è. L’incidente sul lavoro, l’ennesimo, è accaduto oggi venerdì 24 maggio alle 14 a Rea, in provincia di Pavia, dove un uomo è caduto dalposizionato sulal primo piano di un edificio privato. Secondo quanto riferito da Areu, intervenuta sul posto, in via Oreste Colombi, con un automomedica e un’ambulanza, l’uomo è precipitato da un’altezza di circa 3 metri, riportando gravi traumi allae al volto. L’infortunato è stato portato in codice rosso all’ospedale San Matteo di Pavia. Sono intervenuti anche i carabinieri e i tecnici dell’Ats per i rilievi del caso .