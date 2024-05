Ravezzani | Oaktree batte RedBird Pioli via? Il Milan ora deve prendere …

Fabio Ravezzani ha parlato dell’Inter a seguito del ‘muro’ che il fondo americano Oaktree avrebbe alzato a Zhang. IL PUNTO – Queste le parole di Fabio Ravezzani su Twitter. “Il punto Zhang–Oaktree mi pare semplice. Per avere ulteriore credito da parte del Fondo, l’Inter deve smettere di avere passivi come negli ultimi anni, il che mi pare del tutto ragionevole“. inter-news

Fabio Ravezzani non si dà pace per le notizie delle ultime ore che vedrebbero Steven Zhang mantenere il controllo dell’Inter con l’accordo di Oaktree. Su Twitter, il direttore di TeleLombardia trova poco credibili tali notizie. inter-news

Cambio di proprietà dell'Inter: Oaktree presenta un progetto a lungo termine - Cambio di proprietà dell'Inter: oaktree presenta un progetto a lungo termine - Il ministro dello Sport, Andrea Abodi, ha recentemente rivelato di aver ricevuto una mail dal fondo oaktree. Quest'ultimo ha presentato le sue credenziali e ha espresso la disponibilità a illustrare u ... informazione

Ravezzani senza freni: "Pieno di debiti, elogiato per un passivo mostruoso. Una pessima figura" - ravezzani senza freni: "Pieno di debiti, elogiato per un passivo mostruoso. Una pessima figura" - In un post su X il giornalista sportivo Fabio ravezzani ha lanciato un duro attacco nei confronti dell'ormai ex presidente di una big italiana. areanapoli

Inter, Ravezzani su Zhang: “Oaktree vuole pareggio di bilancio e il monte ingaggi…” - Inter, ravezzani su Zhang: “oaktree vuole pareggio di bilancio e il monte ingaggi…” - Fabio ravezzani ha parole durissime contro Zhang e la sua gestione dell’Inter. Annuncia inoltre i possibili scenari con oaktree. Fabio ravezzani ha recentemente condiviso il suo punto di vista su due ... calcioblog