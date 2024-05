Ravenna - l’incertezza regna sovrana Fiducia per il ricorso del Forlì del 4 giugno

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 24 maggio 2024) Esauriti i festeggiamenti e dato il ‘rompete le righe’, l’attenzione generale si sposta ora alle situazioni legali, commerciali e contabili. Insomma, il campo lascia il posto alle scrivanie. Comincia dunque quella che si potrebbe definire ‘operazione closing’. C’è infatti un passaggio di proprietà da portare a termine. Dopo averlo annunciato con un ‘preliminare’, si procederà ora alle formalità. Ma, di carne al fuoco, ce n’è molta anche su altre... griglie. Il2024-25 è ancora tutto da disegnare. Al momento infatti non c’è ancora operatività sul fronte tecnico. Il direttore sportivo Grammatica è stato chiaro nel proprio messaggio lanciato domenica sera dopo la vittoria dei playoff contro il Corticella. Pur avendo un altro anno di contratto colFc, il ds giallorosso – che in carriera ha vinto 3 campionati di serie C e non di serie D, come erroneamente attribuitogli su queste colonne nei giorni scorsi – ha rimesso il mandato nelle mani della nuova proprietà.