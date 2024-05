(Di venerdì 24 maggio 2024) "Ringrazio tutte le persone che hanno permesso di realizzare questo film.con tutto il mio cuore che l'apparato oppressivo". Lo ha detto il regista iraniano Mohammedpoco fa al Grand Theatre Lumiere al terminepremiere mondiale in concorso a Cannes de Il seme del fico sacro. Ci sono stati oltre 15 minuti di applausi, un record, spesso interrotti dal grido 'Donna Vita Libertà'. Il cineasta ha trattenuto l'emozione per tutto il tempo, mentre gli attori si commuovevano alle lacrime, ed è uscito dalla sala ancora tra gli applausi. .

Rasoulof, spero che l'oppressione della dittatura finisca - rasoulof, spero che l'oppressione della dittatura finisca - "Ringrazio tutte le persone che hanno permesso di realizzare questo film. spero con tutto il mio cuore che l'apparato oppressivo della dittatura finisca". (ANSA) ... ansa

Il regista iraniano Mohammad Rasoulof condannato al carcere: “Sono fuggito a piedi attraverso le montagne, ora sogno Cannes” - Il regista iraniano Mohammad rasoulof condannato al carcere: “Sono fuggito a piedi attraverso le montagne, ora sogno Cannes” - Mohammad rasoulof si è nascosto in vari luoghi sconosciuti prima di ricevere i documenti dalle autorità tedesche. Il cineasta, in corsa per la Palma d'oro che verrà assegnata il 25 maggio, spera di ... repubblica

Cannes 2024, il regista Mohammad Rasoulof fugge dall'Iran e forse sarà presente alla prima del suo film - Cannes 2024, il regista Mohammad rasoulof fugge dall'Iran e forse sarà presente alla prima del suo film - Mohammad rasoulof, regista di The Seed of the Sacred Fig, in concorso al Festival di Cannes 2024, spera di essere presente alla prima del lungometraggio. Fuggito dall'Iran dov'è stato condannato, ... comingsoon