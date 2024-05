Rasoulof - attraversando il confine mi sono dett - tornerò

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 24 maggio 2024) "Quando stavoil, migirato, ho dato un'ultima occhiata alla mia terra natale e ho pensato 'ci'. Penso che tutti gli iraniani chedovuti partire a causa del regime totalitario tengano una valigia pronta a casa, nella speranza che le cose migliorino": così - riferisce la France Presse - Mohammadoggi al Festival di Cannes dove ha presentato in concorso The Seed of the Sacred Fig. Per il regista dissidente, riuscito a fuggire clandestinamente dal regime di Teheran, standing ovation al Gran Théâtre Lumiere dove è in corso la proiezione ufficiale del film.Sul tappeto rosso e poi nella sala,ha mostrato le foto di due dei suoi attori principali, Missagh Zareh e Soheila Golestani, mentre è salito sulla la Montée des marches al fianco dell'attrice iraniana Golshifteh Farahani, che vive in esilio in Francia da circa quindici anni. Era anche accompagnato da sua figlia Baran, quasi un passaggio di testimone simbolico dato che quest'ultima aveva ricevuto l'Orso d'Oro a Berlino per conto di suo padre quattro anni fa.