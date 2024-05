Ranica - la continuità di Sergio Parma sfida il cambiamento di Luca Damiani

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di venerdì 24 maggio 2024). Sarà una corsa a due quella per sostituire la sindaca uscente Mariagrazia Vergani, intenzionata da tempo a non ricandidarsi per un terzo mandato consecutivo alla guida del Comune di. Il gruppo della prima cittadina, “Proposta per”, ha trovato inil successore designato per guidare la lista civica al successo. Il sessantottenne, da sempre attivo nel mondo ranichese tra lavoro e volontariato, raccoglierà il testimone dell’attuale sindaca. Il suo obiettivo sarà certamente quello di continuare a governare e, attraverso lo slogan “rinnovamento nella”, offrire certezze e novità ai cittadini. Il programma della lista si concentra sulla cura e sostenibilità sociale, economica e ambientale, tenendo conto dei reali bisogni della comunità e con una grande attenzione riposta sull’attuazione del piano dell’area Zopfi, zona tralasciata ed in disuso da anni.