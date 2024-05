Rama furioso con Repubbblica | Frasi mai dette Il patto con Meloni? Lo rifarei altre cento volte

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di venerdì 24 maggio 2024) Il titolo e l'articolo di Repubblica hanno attraversato l'Adriatico in un batter d'occhio e provocato la durissima reazione del diretto interessato. Sul quotidiano diretto da Maurizio Molinari si legge: "scarica'Migranti in Albania il centro sarà un flop'". Avete letto bene. Il primo ministro albanese attacca la premier Giorgiarinnegando ilsui migranti e preannunciando il fallimento della partnership. In mattinata è arrivato il commento dello stesso Ediche non solo lamenta l'attribuzione divirgolettate che non ha pronunciato, ma afferma di non aver dato l'intervista. "No, né ho cambiato idea né ho dato un'intervista", scrive il politico in italiano sui social. "Ho fatto l'albanese che pratica la nostra antica religione dell'ospitalità (...) offrendo il caffè a cari amici venuti dall'Italia a Tirana. Abbiamo colloquiato di tante cose in una bella atmosfera di amicizia, e certo anche dell'accordo e della storia dell'immigrazione clandestina dall'Albania verso l'Italia, al quale il governo D'Alema riusci a porre fine con grande buon senso e lungimiranza strategica.