Raid armato a Pomigliano - spari contro abitazione | colpite tre auto

Si spengono le speranze del Pomigliano. La squadra campana è infatti aritmicamente retrocessa in Serie B dopo la brutta sconfitta maturata contro il Como in occasione del penultimo turno della poule Salvezza del Campionato di Serie A 2023-2024 di calcio femminile. oasport

Tempo di lettura: < 1 minutoQuesta notte in via Roma a Pomigliano d’Arco sono stati esplosi diversi colpi d’arma da fuoco contro le mura perimetrali di un’abitazione al civico 193. Alcuni dei proiettili hanno colpito anche tre auto parcheggiate. anteprima24

POMIGLIANO D’ARCO – La scorsa notte, in via Roma a Pomigliano d’Arco, sono stati esplosi diversi colpi d’arma da fuoco contro le mura perimetrali di un’abitazione. Alcuni proiettili hanno raggiunto anche tre auto parcheggiate nelle vicinanze. primacampania

Pomigliano, spari contro una casa: indagini in corso - pomigliano, spari contro una casa: indagini in corso - pomigliano D’ARCO - Questa notte alle ore 01:30 in via Roma sono stati esplosi diversi colpi d’arma da fuoco contro le mura perimetrali di un’abitazione al civico 193. Alcuni dei proiettili hanno colp ... marigliano

Far west in centro a Pomigliano, colpi di pistola contro 3 auto - Far west in centro a pomigliano, colpi di pistola contro 3 auto - pomigliano D’ARCO – Questa notte in via Roma a pomigliano d’Arco sono stati esplosi diversi colpi d’arma da fuoco contro le mura perimetrali di un’abitazione al civico 193. Alcuni dei proiettili hanno ... ilmediano

Esplosi colpi d’arma da fuoco contro un’abitazione: s’indaga - Esplosi colpi d’arma da fuoco contro un’abitazione: s’indaga - Questa notte, in via Roma a pomigliano d’Arco, sono stati esplosi diversi colpi d’arma da fuoco contro le mura perimetrali di un’abitazione al civico 193. Alcuni proiettili hanno colpito anche tre ... agro24