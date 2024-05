Rai - rinnovati i contratti di Giletti e Chiambetti

Leggi tutta la notizia su 361magazine

L'annuncio dell'ad Roberto Sergio Tra addii ein bilico arrivano due importanti rinnovi in casa Rai. Massimoe Piero Chiambretti hanno firmato per altri due anni. A renderlo noto l'AD Roberto Sergio mediante un post su Instagram. L'ad Sergio annuncia la firma deibiennali die Chiambretti. Erano già stati annunciati dalla Rai nelle scorse settimane (?!), entrambi reduci da due esperienze poco fortunate: i bassi ascolti per 70 anni Rai pere per Chiambretti in prime time su Rai3. pic.twitter.com/COAGA1YJ4X — Giuseppe Candela (@GiusCandela) May 24, 2024 Nonostante i dati di ascolto dei loro programmi non siano piaciuti comunque i due proseguiranno la loro avventura per la rete di Viale Mazzini. Due conferme comunque importanti in un momento di incertezza dopo l'addio, su tutti di Amadeus a cui è seguito il contratto di De Martino. Leggi anche: Carlo Conti: "Contratto in scadenza? Se un matrimonio va bene, perché cambiare?"