Rai - Mediase - Sky e i giornaloni | 8 mln di finanziamenti Commissione -e, soldi a pioggia alla vigilia del voto

(Di venerdì 24 maggio 2024) Le elezioni Europee si avvicinano e spuntano ida parte dellaEuropea ai media italiani e non solo. Già nel recente passato si era scoperto che l'Europarlamento davaa tv e giornali attraverso meccanismi difficili da decifrare. Ora - in base a quanto risulta a Il Fatto Quotidiano - si sarebbero aggiunti anche iprovenienti dUe, che quindi finanzierebbe chi in teoria dovrebbe controllarla. Il totale delle sovvenzioni è di circa 8 milioni di euro. Tra queste ci sono circa 880 mila euro alle tvt/Rti dello scomparso ex premier Silvio Berlusconi, poi ereditate dai figli. Per le televisioni concorrenti risultano quasi 2 milioni destinatiRai pubblica e circa 500 mila euro per la privata Sky Italia. Segui su affaritaliani.it .

