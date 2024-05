Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di venerdì 24 maggio 2024) I finanzieri del Comando Provinciale dihanno concluso un’articolata attività d’indagine per l’indebita percezione di ingenti finanziamenti dell’Unionepea relativamente a terreni siti nei comuni di Vittoria ed Acate (RG), da parte di una società agricola avente sede a Scordia (CT). Le indagini della Compagnia di Vittoria, coordinate dalla Procurapea (pean Public Prosecutor’s Office) di Palermo, hanno permesso di ricostruire il sistema diutilizzato, tramite cui la società agricola avrebbe tratto in inganno l’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), per il periodo dal 2017 al 2023, consistente nella presentazione di domande uniche di pagamento attestanti la disponibilità di svariati terreni, di fatto di proprietà di soggetti terzi. I riscontri effettuati presso l’Agenzia delle entrate e l’escussione in atti dei legittimi proprietari hanno consentito di accertare la falsità dei contratti di locazione dei terreni presentati all’AGEA, a fronte dei quali è stato illecitamente ottenuto un finanziamento FEAGA (Fondopeo Agricolo di Garanzia) per oltre 650.