Raffaella Carrà - un documentario per ricordarla su Rai1

(Di venerdì 24 maggio 2024) SuLa nostra, unper ricordare una straordinaria artista,, che ha reso grande la Rai Sabato 25 maggio andrà in onda in prima serata su Rai Uno La nostra, unper ricordare una straordinaria artista che ha reso grande la Rai, una produzione Rai Documentari prodotta da Aurora Tv.è un vero e proprio diamante della RAI, che dagli anni Cinquanta ha creato un immaginario collettivo nel quale specchiarsi e riconoscersi. Due storie, quella dell’artista romagnola e quella della RAI, che si sono sovrapposte per decenni, influenzandosi reciprocamente, divenendo un unico pentagramma nella sinfonia generale di un Paese che, dalla fine degli anni Sessanta, ha percorso molta strada.si è fatta interprete di un’Italia che voleva cambiare: nel modo di ballare, nel modo di vestire, nel modo di amare e di pensare. Un’Italia che a guardar bene le somigliava profondamente: semplice e talentuosa, provinciale e attenta a ciò che succede nel mondo, fedele ai valori “di una volta” e tuttavia prepotentemente affacciata sulla modernità.

