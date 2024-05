Questo tweet non ha predetto la morte del presidente iraniano

Leggi tutta la notizia su facta.news

(Di venerdì 24 maggio 2024) Il 19 maggio 2024 su Facebook è stato pubblicato lo screenshot di un presunto post su X dell’account Israel War Room pubblicato il 19 maggio 2024 alle ore «8:58 AM» (cioè del mattino) che contiene l’emoticon di un elicottero. L’immagine è accompagnata da un commento, scritto dall’autore del post su Facebook, in cui si legge che «lo schianto dell’elicottero di Raisi non è successo stamattina prima delle 9», ma «è avvenuto nel pomeriggio». Permotivo, il, che sarebbe stato pubblicato poco prima delle 9 del mattino del 19 maggio, sarebbe la prova che ilsarebbe stato ucciso da un attentato realizzato da Israele. Il riferimento è all’incidente in elicottero avvenuto in Iran il 19 maggio 2024 in cui è morto ildel Paese, Ebrahim Raisi, insieme ad altre personalità politiche iraniane.