Questi grafici non smentiscono l’innalzamento dei mari causato dalla crisi climatica

(Di venerdì 24 maggio 2024) Il 22 maggio 2024 la pagina Facebook “Attività Solare – Solar Activity” ha pubblicato un post che riporta gli screenshot di due, tratti dal sito della National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), l’agenzia scientifica federale americana che si occupa del monitoraggio degli oceani e dell’atmosfera. L’autore del post, commentando i due, sostiene che le immagini mostrerebbero che «non c’è alcuna “accelerazione deldel livello del mare”» e che il livello del mare sta aumentando allo stesso ritmo di 180 anni fa, dunque non ci sarebbe alcuna. Si tratta di un contenuto fuorviante, che veicola una notizia falsa. Innanzitutto, è necessario precisare che “Attività Solare” è un sito che, come spiegato nella loro presentazione, sostiene la tesi, priva di fondamento scientifico, secondo cui l’attuale cambiamento climatico sarebbedal Sole e non, come stabilito da decenni di studi e da un consenso scientifico di fatto unanime, dalle emissioni di gas serra prodotte dalle attività umane in massima parte legate all’uso dei combustibili fossili.