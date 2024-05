Questi alimenti sono associati un invecchiamento più lento del cervello

Dan Buettner, autore di best-seller, ricercatore e divulgatore scientifico, ha studiato per decenni la dieta degli ultracentenari. La maggior parte di queste persone vive nelle cosiddette “Blue Zones”, ovvero quelle aree del mondo in cui l’aspettativa di vita è più alta della media. ilfattoquotidiano

Una ‘parentela’ molto rischiosa, pollini-alimenti, che se non si conosce e si è allergici può essere pericolosa. "Le allergie ingenerano, nei soggetti predisposti, quadri clinici anche piuttosto severi – dalla rinite all’asma, dall’orticaria all’eczema e fino all’anafilassi – attraverso meccanismi immunologici attivati da sostanze del tutto innocue per la popolazione non allergica", spiega Mauro Minelli, responsabile per il Sud della Fondazione di Medicina personalizzata (Fmp).

