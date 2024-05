Quanto costa essere italiani? La morsa del caro vita

Leggi tutta la notizia su ildifforme

(Di venerdì 24 maggio 2024) Articolo pubblicato venerdì 24 Maggio 2024, 15:34 Ilpesa sempre di più sulle spalle degli. Ladei prezzi in aumento ha reso la quotidianità quasi un lusso per moltissimi cittadini. Secondo alcuni indicatori dell’Istituto della Ricerca per gli– Eurispes – la metà della popolazione, il 57,4% non riesce ad L'articolo proviene da Il Difforme. .