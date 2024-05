Quando pagano l' Assegno unico a Maggio 2024? Consulta gli aumenti e le date del calendario Inps

(Di venerdì 24 maggio 2024)l'? Ecco glie ledel- LE. Per i beneficiari già esistenti dell', il pagamento è programmato per la seconda metà del mese di, più precisamente nei giorni 15, 16 e 17. Per coloro che hanno apportato modifiche alla loro situazione o hanno presentato la domanda di recente, l'accredito dell'

Meda (Monza Brianza), 22 maggio 2024 - Per la brutale aggressione di gruppo ai danni di un pakistano a Capodanno 2023 a Meda patteggia l'unico maggiorenne del branco. Il 20enne di Cabiate, ancora detenuto in carcere e che aveva già una denuncia da minorenne "per avere preso a martellate una persona" per cui aveva ottenuto il perdono giudiziale, ha concordato con la Procura di Monza la pena di poco meno di 4 anni e 11 mesi di reclusione, che oggi è stata accettata dalla gup del Tribunale di Monza Angela Colella. ilgiorno

Programmazione e lavoro: Ekipe Orizzonte ancora sul tetto d’Italia - Programmazione e lavoro: Ekipe Orizzonte ancora sul tetto d’Italia - CATANIA – Il primo pensiero, forse l’unico o certamente quello più intenso. Al fischio finale tutti hanno pensato prima a Giuseppe la Delfa e un istante dopo a quello scudetto vinto dall’Ekipe ... livesicilia

"Chiusura via Pisana a Scandicci per lavori Enel: traffico in tilt fino al 29 maggio" - "Chiusura via Pisana a Scandicci per lavori Enel: traffico in tilt fino al 29 maggio" - Per questo fino al 29 maggio prossimo, in via Pisana ... Il comune ha istituito anche il senso unico alternato regolato da personale ai due estremi della chiusura. L’intervento sicuramente porterà ... lanazione

