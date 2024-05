Quando la Chiesa boccia le idee del governo | Autonomia porta distinzioni e squilibri

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 24 maggio 2024) La Conferenza Episcopale Italiana (Cei) ha recentemente sollevato dubbi e preoccupazioni riguardo il progetto di legge sull’La Conferenza Episcopale Italiana (Cei) ha recentemente sollevato dubbi e preoccupazioni riguardo il progetto di legge sull’differenziata, mettendo in luce il rischio che tale legge possa accentuare gliesistenti tra le diverse aree del Paese. La Cei, che ha sempre posto al centro del suo interesse il benessere di ogni persona e delle comunità su scala nazionale, teme che l’attuazione di questo progetto possa erodere il vincolo di solidarietà tra le regioni, fondamentale per l’unità della Repubblica.Secondo la Cei, il settore della sanità è quello più a rischio. L’differenziata potrebbe infattire a un incremento delle disuguaglianze già presenti, soprattutto per quanto riguarda la tutela della salute. Quest’area, che assorbe una quota significativa delle risorse regionali, risulta particolarmente sensibile alle modifiche proposte, le quali potrebbero risultare inadeguate alle aspettative dei cittadini sia nei tempi sia nelle modalità di erogazione dei servizi.