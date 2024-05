Quando esordisce Sinner contro Eubanks al Roland Garros 2024? Ecco la data

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 24 maggio 2024) JannikChristopheral: adesso conosciamo anche laper il suo match di primo turnolo statunitense nel secondo torneo Slam dell’anno, al quale l’altoatesino arriva non al meglio per via dell’infortunio – pare superato – all’anca, ma da campione in carica dell’ultimo Australian Open. Andiamo allora a scopriredebutteràal, DEBUTTO DI LUNEDI’ ALCome è noto, è stato stabilito che la parte bassa del tabellone maschile, nella quale si trova ancheessendo testa di serie numero due, giocherà fin da subito, dunque domenica e lunedì. Domenica, però, non scenderà in campo l’azzurro, che dunque è atteso al debutto nella giornata di lunedì 27 maggio, in attesa dell’ordine di gioco che ufficializzerà anche orario e campo. Domenica, invece, scenderà in campo, tra gli altri, la testa di serie numero tre Carlos Alcaraz.